"Via Gora, serve un semaforo"

Il gruppo Romagna Cervese ha presentato in ottobre un’interpellenza relativa alla viabilità. Si chiedeva all’assessore Mazzolani se il crocevia di Milano Marittima "sarà oggetto di revisione per quanto riguarda il diritto di precedenza che hanno i percorrenti di via Jelena Gora rispetto a quelli del più importante e trafficato viale Giacomo Matteotti" e se "si ritiene di apportare qualche integrazione di segnaletica al crocevia ubicato tra viale Matteotti e la III Traversa per renderlo più sicuro". Le parole dell’assessore non hanno convinto il gruppo consiliare. "La logica vorrebbe che si valutasse l’installazione nei crocevia, specie in via Gora, di un impianto semaforico, simile a quello a Tagliata fra viale Pinarella e via Sicilia che, ovviamente, durante il periodo di bassa stagione dovrebbe funzionare solamente in modalità di luce gialla lampeggiante".