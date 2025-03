Visite guidate per scoprire i segreti dell Teatro Goldoni. Sono aperte le prenotazioni

Nel mese di aprile sono in programma tre visite guidate al Teatro Goldoni, in calendario per il 5, 19 e 26, sempre alle 15.30.

Grazie alla guida di un’esperta, sarà possibile scoprire la storia e i segreti del teatro ottocentesco di Bagnacavallo. I partecipanti potranno ammirare gli affreschi, il sipario storico recentemente restaurato, la platea, i palchi e il loggione.

Il percorso proseguirà dietro le quinte, dove si potrà restare affascinati dalle antiche macchine sceniche e dalle tecniche teatrali che animavano gli spettacoli del passato.

È notizia recente l’inserimento del Goldoni tra i teatri candidati al sito ’Il Sistema dei teatri condominiali all’italiana nell’Italia centrale fra XVIII e XIX secolo’, per l’inclusione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Info, costi e prenotazioni (massimo 20 persone a visita): 339 5472038 – Raffaella

Progettato dall’architetto bolognese Filippo Antolini, il teatro di Bagnacavallo fu inaugurato nel 1845.

Nel 1907, in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Goldoni, fu intitolato al grande commediografo, il cui padre aveva esercitato la professione di medico condotto proprio a Bagnacavallo.

Utilizzato fino ai primi decenni del Novecento come palcoscenico per opere liriche, oggi il Goldoni ospita stagioni di prosa, teatro ragazzi e teatro contemporaneo di alto livello, curate da Accademia Perduta/Romagna Teatri, oltre a spettacoli musicali come la prestigiosa stagione “Libera la musica” diretta da Accademia Bizantina.

Negli ultimi anni il Teatro è stato oggetto di numerosi interventi di riqualificazione e valorizzazione, realizzati grazie a finanziamenti europei, regionali e comunali, con il prezioso supporto di imprese e associazioni locali.