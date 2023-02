Masterchef, Nicola 'inciampa' sulla crostata e viene eliminato

Nicola abbraccia Bruno Barbieri

Ravenna, 3 febbraio 2023 - Che i dolci non fossero il suo forte si era capito dalle due uscite in esterna perse, ma nessuno si aspettava che, così presto, si interrompesse il sogno di Nicola Longanesi, il 20enne di Bagnacavallo eliminato da Masterchef ieri sera a causa di una pastafrolla troppo cruda.

Dopo una golden mystery box che ha premiato Hue, Edoardo, Sara e Mattia - che si sono guadagnati la balconata e l’immunità - , i concorrenti hanno dovuto affrontare l’invention test più temuto in ogni edizione di Masterchef: quello di pasticceria. Questa volta il super ospite non è stato il temibile Iginio Massari, ma il maitre pluripremiato Gianluca Fusto, uno tra i pasticceri italiani più talentuosi. Lo chef ha proposto alla classe la creazione di una crostata con crema e frutti. Fusto ha messo subito in chiaro la sua intransigenza nei confronti della frolla cruda, di colore bianco.

Nicola, però, non ci ha pensato - o forse non se n’è accorto - e ha presentato la sua millefoglie di pasta frolla non completamente cotta, scatenando l’ira dello chef.

Il testa a testa con Laura

Fra i peggiori anche Laura, che ha presentato una crostata con il gelato sciolto. Nel testa a testa, a lasciare per sempre la MasterClass è stato però il bagnacavallese, che aveva già partecipato a Masterchef Junior. “Nonostante il gelato sciolto e la brutta presentazione, il piatto di Laura era gustoso, mentre il tuo non era commestibile”, gli hanno detto i giudici giustificando la loro scelta.

"Tu hai talento Nicola, ma la pasticceria ti è stata fatale - gli dice Barbieri, che però lo incoraggia a non demordere - Ti ho conosciuto a MasterChef Junior e qua a MasterChef ho rivisto lo stesso talento. Sono sicuro che ti rincontrerò ancora, chissà, magari questa volta nella cucina di un ristorante".

Le parole sui social

Sui social Nicola ha omaggiato la trasmissione con parole d’affetto: "Masterchef è stata l’esperienza più incredibile che io abbia mai fatto, e se è così lo devo a tutti quei matti da legare che ho conosciuto dentro la classe e con cui ho passato dei giorni irripetibili. Ringrazio tutti i miei compagni per avermi fatto vivere questa esperienza in un modo che mai mi sarei aspettato di affrontare. Nonostante la competizione, nonostante la pressione, l’ansia e la paura è stata una gara leale, sincera, una gara tra amici, una gara che, grazie a voi, ho sempre affrontato con il sorriso (anche se non si vede!). Quando sono entrato non avevo idea di che genere di persone avrei potuto conoscere, ma di certo voi avete superato alla grande le mie aspettative".