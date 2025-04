Addio a Roberto Lodi, allenatore di volley: "Lascia un’eredità di passione e umanità"

Un grave lutto colpisce la comunità di Bagnolo, ma anche quella di Correggio, con la scomparsa di Roberto Lodi, 59 anni, vinto da una malattia.

Abitava a Bagnolo, ma era conosciuto anche a Correggio, dove svolgeva attività nella società sportiva Virtus: "Ci sono notizie che non si vorrebbero mai ricevere e che fanno ancora più male quando tocca condividerle. Ci ha lasciati Roberto Lodi, allenatore della terza divisione femminile e dell’Under 16 Fipav. Dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro la malattia, Robbi se ne va portando con sé un’eredità fatta di passione, dedizione e grande umanità, lasciando il segno nel cuore di tanti, sul campo e fuori. Ciao Robbi, riposa in pace", il messaggio diffuso dalla Virtus Correggio.

E ancora: "Robbi, il campo non sarà più lo stesso. Ma ogni partita parlerà ancora di te".

Gli amici ricordano come Roberto per la forza e la determinazione contro la malattia: "Nonostante le difficoltà – dicono coloro che ne avevano apprezzato le doti – non aveva mai smesso di dedicare tempo al volontariato".

"Lo ricordo come un grande amico, che molti anni fa mi aveva accolto nella sua squadra sportiva, la Castellani Plastica, quando io ero appena arrivato in Italia, senza neppure i documenti. Mi aveva accolto con grande amicizia e calore", le parole commosse di Youssef Salmi, ex assessore a Novellara e grande amico di Lodi.

Lavorava in una azienda a Villa Argine di Cadelbosco.

Lascia nel lutto la moglie Monia, la figlia Giulia, la madre Carla, il padre Franco, i fratelli Luca e Cristiano, nipoti, parenti e tanti amici. I funerali, affidati all’agenzia Caprari, si svolgono stamattina alle 10,30 con un momento di saluto al palazzetto dello sport di San Prospero a Correggio, per poi trasferire il feretro per la cremazione.

