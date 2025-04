Auto in fiamme nella notte a Campegine e Reggio Emilia

Reggio Emilia, 5 aprile 2025 – I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per alcuni incendi di autovetture, che risultano essere di origine dolosa. Poco dopo la mezzanotte l’intervento della squadra del 115 del distaccamento di Sant’Ilario è avvenuto in via delle Rimembranze a Campegine, dove una vettura era in fiamme, nella zona vicina al cimitero del paese. Sul posto anche i carabinieri di Castelnovo Sotto in quando da subito si è ipotizzato il gesto piromane alla base dell’episodio. L’auto è andata completamente distrutta. E un’ora dopo i vigili del fuoco sono stati chiamati in via Paracelso a Reggio Emilia per un simile episodio con un’auto in fiamme. Dopo aver domato il rogo i vigili del fuoco hanno eseguito accertamenti insieme agli agenti della Questura, incaricati delle indagini. Anche in questo caso si ipotizza il dolo alla base del rogo. Indagini in corso.