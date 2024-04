Correggio, auto in fiamme in via Circondaria

Correggio (Reggio Emilia), 30 aprile 2024 – Vigili del fuoco impegnati con due squadre – da Reggio e da Carpi – per domare l’incendio divampato su una autovettura Ford Focus, che ha preso fuoco mentre era in marcia in via Circondaria, nel centro di Correggio, nei pressi del parcheggio di piazzale 2 Agosto. Nel traffico, l’uomo alla guida ha sentito come uno scoppio e pochi istanti dopo le prime fiamme. E’ riuscito a fermarsi a bordo strada, per poi uscire dalla vettura per mettersi in salvo. Erano di passaggio gli agenti della polizia locale, subito intervenuti per bloccare il traffico e mettere l’area in sicurezza, anche perché la vettura era alimentata a gpl e si temeva uno possibile scoppio. Che, per fortuna, non si è verificato. Le cause dell’incendio sono accidentali e non risultano conseguenze alle persone. Inevitabile, però, il disagio al traffico, con gli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana che hanno dovuto chiudere il traffico, deviando i veicoli su percorsi alternativi da e verso il centro storico. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo, in attesa della rimozione. A quel punto il traffico su via Circondaria è tornato regolare.