Dai Bluvertigo a Bowie. L’ebbrezza totale di Morgan

Al Fuori Orario, a Taneto di Gattatico, stasera spazio alla musica dal vivo con Morgan, il noto cantautore che viene accompagnato da Megahertz.

L’eclettico artista torna sul palco alle 22 per un live che rappresenta un viaggio musicale tra successi intramontabili, sperimentazione e pura emozione. Una serata di musica aperta da "I malati immaginari", un duo electro-pop finalista di Sanremo Rock 2022, che fonde elementi darkwave alla deep house e alla disco anni Novanta, oltre che dai "Mater", quartetto bolognese che si trova a proprio agio con le atmosfere art-rock. Il concerto di Marco Castoldi in arte Morgan si presenta come "bioelettrico", una dimensione dove uomo e strumento vivono in sincrono, le macchine sono un tutt’uno con cervello, cuore e arti per dar vita ai suoni.

Un live in cui Morgan e Megahertz si cimentano davanti al pubblico nello sviluppo del tema attraverso i diversi strumenti in un turbinio di suggestioni, con una scaletta di brani imprevista e imprevedibile, costruita e disegnata come un’opera d’arte che nasce sull’onda delle vibrazioni e dell’evolversi delle situazioni. Un percorso che, in modo assolutamente naturale, abbraccia i brani più conosciuti di Morgan e dei Bluvertigo, gli omaggi ai mostri sacri della musica internazionale che hanno accompagnato questi due progetti musicali durante la loro crescita artistica, prendendo spunto da successi di David Bowie, Depeche Mode, Duran Duran, Kraftwerk, fino ad arrivare al cantautorato italiano di grande livello, con riferimenti ad artisti come Bindi, Tenco, Modugno, De Andrè.

a.le.