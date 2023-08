Felina, è qui la festa L’Associazione in concerto

Inizia un altro fine settimana ricco di eventi in Appennino.

• A Felina (Castelnovo Monti), al parco dove svetta la torre del XII secolo detta "Il Salame di Felina", inizia oggi e prosegue fino a domenica (dalle 18 venerdì e sabato e dalle 12 alle 19 domenica), la "Festa sul Castello", organizzata dalla Proloco e diverse realtà associative del territorio, con musica dal vivo, buon cibo e divertimento per tutti. Ecco il programma della tre giorni: stasera, dalle 20, possibilità di cena a base di hamburger e piadine, e, dalle 21, concerto live del gruppo "Lassociazione"; domani,, dalle 20, cena e, dalle 21, dj set con "SevenMonkeys"; nelle due serate sarà attivo anche il bar; domenica mattina, alle 11,30, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni della Banda di Felina, all’interno della torre sarà deposta una targa omaggio dedicata ai maestri che nel corso dei decenni hanno diretto la formazione bandistica, dalle 12, possibilità di pranzo a base di polenta, affettato, farro e gnocco fritto, poi musica e animazione "Energia Ludica", con Fabio e Valentina, sarà attiva anche la navetta per salire al Castello (in caso di maltempo l’evento si svolgerà al Parco Tegge, info: 331 7511298).

• A Costa de’ Grassi (Castelnovo Monti), per problemi organizzativi è stata annullata la tradizionale festa "In giro per le aie: mestieri e sapori antichi".

• Alla Pietra di Bismantova, al Centro "Laudato Si’", mostra "Sul confine del visibile - In dialogo sottile con la Natura e i suoi Elementi", con opere di Francesca Catellani (visitabile fino al 20 agosto, info: 0522 610204).

• A Febbio (Villa Minozzo), "Tra stelle e pianeti - oltre lo sguardo del Gigante", apertura dell’osservatorio astronomico "Pierino Zambonini": dalle 22 circa inizio osservazione degli astri (costo: adulti 3 euro, bimbi dai 5 ai 14 anni 4, info: 349 5831999).

• A Gazzano (Villa Minozzo), torneo di biliardino e freccette.

• A Civago (Villa Minozzo), "Festa della birra" (info: 340 5615124).

• A Sologno (Villa Minozzo), al "Palasologno", alle 18, "A tutta birra".

• A Ospitaletto di Ligonchio (Ventasso), nella chiesa di Sant’Anna, alle 21, per la rassegna "Al chiaro di luna", concerto "Viaggio musicale tra Reggio e Londra", con Patrizia Filippi (flauto), Davide Castellari (clarinetto) e Nadia Torreggiani (pianoforte) che eseguiranno musiche di Peri, Saint-Saens, Piernè e Rutter, ingresso libero (info: 0522 810430).

Giuliana Sciaboni