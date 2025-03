Fellegara, via Molinazza chiusa per lavori da lunedì al 4 aprile

Lavori in corso in via Molinazza. Da lunedì 31 marzo a venerdì 4 aprile, il tratto di via Molinazza (compreso tra via Brugnoletta e via Armani) a Fellegara sarà infatti chiuso al traffico per consentire lo svolgimento di lavori di miglioramento della sicurezza stradale.

"Gli interventi prevedono il ripristino e il consolidamento delle banchine per una viabilità più sicura e duratura", dicono dal Comune di Scandiano.

Il percorso alternativo consigliato è da via Brugnoletta-via Armani e viceversa per chi proviene invece dal lato opposto. Nella zona sarà ovviamente posizionata la segnaletica necessaria a indicare le relative deviazioni e chiusure. Sarà dunque importante prestare attenzione e prudenza transitando nell’area interessata dalle opere.

"Grazie per la collaborazione e la pazienza: insieme rendiamo le nostre strade più sicure", sottolineano sempre dal Comune annunciando l’inizio dei lavori in via Molinazza. Si tratta di opere molto utili per garantire una maggiore sicurezza ai mezzi in passaggio da via Molinazza.

m. b.