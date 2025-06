’Fisarmoniche in festa’ a Bellarosa. Suoni travolgenti e street food

· Gli eventi di ’Bellarosa in Festa’ proseguono stasera al circolo di via Nobili, ad Albinea, con ’Fisarmoniche in festa’, con suoni travolgenti dalle 18, accompagnati dalla presenza dello street food. Si esibiscono Alex Eli Duo (foto), Ezio Benassi, Massimo Tagliata, Massimo Budriesi, Nicolas Olmi e Daniele Donadelli. Ospite della serata è l’Orchestra del Battagliero, che dalle 21 è protagonista sul palco principale.

Domani sera la festa si chiude con una "spaghettata ignorante", con quattro sughi differenti come condimento, potendo riprendere gli spaghetti ogni volta che si vuole (tel. 346-6678735).

Alle 21 lo spettacolo "Capitan Bretella" per bambini e famiglie, tra magia e giocoleria.

· A Montecchio, per il "Giugno Musicale", oggi alle 18 al castello medioevale il concerto di Ivano Battiston alla fisarmonica e Paola Perucci all’arpa, con interventi della scuola Arp Dance di Parma.