Funerali Saman, Novellara in lutto. Il fratello: “Sei sempre stata la sorella più forte e coraggiosa”

Reggio Emilia, 26 marzo 2024 - Sono le 13,35 quando sotto una pioggia scrosciante sfila per le vie di una Novellara in lutto cittadino, scortato dalle auto dei carabinieri, il feretro (video) con la salma di Saman Abbas diretto al cimitero.

Quasi tre anni dopo, è il giorno dei funerali della 18enne pachistana ammazzata dalla sua famiglia nella notte tra il 31 aprile e il primo maggio 2021.

L'arrivo del feretro di Saman al cimitero di Novellara

La sindaca Carletti: “Saman resterà un simbolo”

"È molto importante per noi che Saman riposi nel nostro cimitero. Significa averla sempre qui, resterà un simbolo". Così la sindaca di Novellara, Elena Carletti (video), poco prima di entrare al cimitero per presenziare alla ristretta cerimonia privata del funerale di Saman Abbas. "Da domani ognuno potrà portare un pensiero o un fiore sulla sua tomba", ha detto la sindaca.

"Novellara è una comunità sconvolta da ormai tre anni per questa tragedia - continua la sindaca - ma ora è più consapevole su ciò che occorre fare per contrastare la violenza sulle donne e combattere i matrimoni forzati".

Consegna delle maestre della scuola e del preside alla sindaca Carletti della corona da deporre sulla bara al cimitero

Infine la sindaca svela di essere stata stamattina nella scuola Lelio Orsi di Novellara, l'ultima che sia Saman sia il fratellino Ali Haider hanno frequentato a Novellara. "Abbiamo fatto un bella riflessione insieme sul contrasto alla violenza", ha concluso la sindaca Carletti che poi ha ricevuto dai giovani studenti una corona di fiori con una lettera dedicata a Saman. Tutto ciò verrà deposto, come da loro richiesta, sul feretro della 18enne pakistana dal primo cittadino novellarese”.

Il fratello di Saman: “Sei sempre stata la sorella più forte”

"Sei sempre stata la sorella più forte e coraggiosa. Mi mancherai ogni giorno, ogni momento, ogni notte". È la frase che Ali Haider ha scelto di scrivere sotto la stele della sorella Saman Abbas, sopra alla bara che verrà tumulata oggi pomeriggio a Novellara. La foto-ricordino scelta è quella iconica di Saman: fascia rossa in testa e rossetto. È l'immagine simbolo di libertà. Saman voleva vivere all'occidentale e si era opposta a un matrimonio forzato con un cugino in Pakistan. E per questo è stata uccisa dai suoi stessi familiari coi genitori (il padre Shabbar è in carcere, mentre la madre Nazia è ancora latitante) condannati in primo grado all'ergastolo dal tribunale di Reggio.