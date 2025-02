Grant torna a disposizione di coach Priftis

Dopo lo ‘stage’ in azzurro, Sasha Grant è tornato a disposizione di coach Priftis. L’ala sarda non è infatti stato inserito da coach Pozzecco tra i 12 alfieri impegnati con Turchia e Ungheria, le due partite valide per la qualificazione ad Eurobasket 2025 che – lo ricordiamo – è comunque già stata ottenuta nonostante la bruciante sconfitta con l’Islanda, andata in scena purtroppo proprio al PalaBigi lo scorso 25 novembre. Ecco i 12 convocati dal ct Pozzecco, con alcune novità: Sarr, Spagnolo, Procida, Niang, Basile, Bortolani, Caruso, Diouf, Rossato, Severini, Pajola e Akele. Grant è quindi riserva a casa assieme a Librizzi, Casarin e Ferrari. Per Niang (Trento) c’è l’esordio assoluto in azzurro. Nel frattempo proseguono attraverso Vivaticket o allo ‘StoRe’ di piazza Prampolini le prevendite per i prossimi impegni dei biancorossi che torneranno in campo sabato 1 marzo contro Sassari.