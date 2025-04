Grazie a Do-mani la Torre civica riapre al pubblico

La torre civica di Correggio apre alle visite, grazie ai ragazzi del laboratorio Do-Mani. L’appuntamento, previsto una volta al mese fino a giugno, è in programma domani dalle 15,30 alle 18,30, con "repliche" pure il 3 maggio e 7 giugno, con ingresso libero. Questo progetto rappresenta un’opportunità fondamentale per valorizzare e promuovere il ricco patrimonio storico locale, coinvolgendo attivamente i giovani in iniziative culturali di valore.

Al tempo stesso, si tratta di un’occasione preziosa per la cittadinanza e i visitatori, che potranno accedere con maggiore facilità a un luogo di grande importanza per la cittadina come la Torre civica, situata accanto alla basilica di San Quirino. Il laboratorio Do-Mani nasce nel 2022 grazie al sostegno del Lions Club locale per favorire l’inclusione sociale e promuovere l’autonomia delle persone più fragili attraverso esperienze formative. Gestito dalla Pro loco, il laboratorio si rivolge in particolare ai giovani, con l’intenzione di tracciare nuove opportunità e sinergie di lavoro, nella speranza che si faccia strada una nuova cultura, più inclusiva e consapevole.