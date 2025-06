Guastalla, lunedì 9 giugno in basilica a Pieve l'addio a Luca Alfieri

Guastalla (Reggio Emilia), 7 giugno 2025 – Si svolgono lunedì 9 giugno, alle 10, nella basilica di Pieve a Guastalla, i funerali di Luca Alfieri, imprenditore di 58 anni, vittima martedì scorso di un incidente stradale accaduto sulla Cispadana, a Gualtieri.

Un impatto tra la sua bici e un camion che è risultato fatale. Inutile ogni tipo di soccorso. Ieri pomeriggio la magistratura ha concesso il nulla osta per la restituzione del corpo ai familiari, senza disporre accertamenti medico legali.

Dopo l’analisi della relazione tecnica e dei certificati medici, il pm di turno ha optato per il nulla osta ai funerali, che si svolgono lunedì partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla per raggiungere la vicina basilica. Dopo la messa il feretro viene trasferito a Mantova, in attesa di cremazione. La camera ardente è aperta da domenica mattina alle 9 all’obitorio dell’ospedale di Guastalla, dove alle 18 viene recitato il rosario.

Luca Alfieri lascia la moglie Lorenza, la figlia Andrea, i fratelli, le sorelle, cugini, altri parenti e moltissimi amici. Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate a opere di bene.