I furti tornano a fare paura, nel mirino il bar di via Settembrini

Raid dei ladri in via Settembrini. Ad essere colpito è stato il bar Gran Roques dove sono stati portati via duecento euro di fondo cassa, dal registratore. Ad accorgersi dell’ammanco, il titolare che ieri mattina all’apertura ha notato che qualcosa non tornasse e ha subito chiamato i carabinieri. Arrivati sul posto, i militari non hanno potuto fare altro che effettuare un sopralluogo di furto. Dei ladri ormai, non vi era più neppure l’ombra. Stando alle prime ricostruzioni dei militari, i malviventi hanno agito intorno alle 4, nel cuore della notte, forzando una finestra sul retro per poi introdursi nei locali commerciali da dove hanno portato via 200 euro in contanti. Tra la refurtiva e l’effrazione, i danni sono ancora in corso di esatta quantificazione. I militari hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti, aprendo la caccia all’uomo in tutta la provincia.

Non è la prima volta che il locale viene preso di mira dai ladri. Nel 2015 era stata spaccata una vetrata laterale e i malviventi in quell’occasione avevano rubato tabacchi, bottiglie di liquori e 250 euro dalla cassa. Due anni prima ancora un altro furto simile: in quel caso i ladri avevano rubato un televisore 42 pollici e alcune centinaia di euro dalla cassa.

Una vera e propria escalation dei furti quello che sta avvenendo negli ultimi mesi, tanto che il fenomeno – che negli ultimi tempi sembrava essere in attenuazione – torna a fare davvero paura. Sia negli esercenti sia nei cittadini (sono aumentati anche i furti in abitazione) che già sono alle prese col caro bollette. E proprio poco prima di Natale, il Prefetto Iolanda Rolli aveva ordinato maggiori controlli alle forze dell’ordine in ottica di prevenzione dei furti.