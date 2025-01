Il profumo dell’arte con Pietr&Fiori. I libri d’artista che curano il cuore

Da sabato 18 gennaio al 29 marzo 2025 la biblioteca Panizzi ospiterà l’esposizione ‘Pietr&fiori, libri d’artista’, di Antonella De Nisco, a cura di Eleonora Ghedini. La mostra, allestita nella sala Bellocchi, sarà inaugurata sabato alle 17. La personale trae il proprio titolo dalla serie omonima di libri d’artista iniziata nel 2019, della quale è qui esposta un’ampia selezione: evolvendosi di anno in anno, essa trova ora nella Biblioteca Panizzi la sua cornice ideale, pronta a sfidare lo statuto convenzionale dell’oggetto-libro.

"L’intera produzione artistica di De Nisco, spiega la curatrice, racconta una costante aspirazione alla dimensione naturale, la quale si dipana in una moltitudine di forme che possono essere intese secondo tre principali accezioni: la natura come materia, come soggetto e come paesaggio". Prediligendo fibre organiche, tra le quali il sisal e il midollino, nonché la seta e, non ultima, la carta in diverse fogge, l’artista cuce, intreccia e tesse, instancabile, punto dopo punto. La natura intesa come soggetto emerge in modo notevole, sin dall’ingresso, nell’opera ‘Erbario’, fruibile dal visitatore a livello tattile: un’ininterrotta fioritura, originatasi da una preziosa donazione di tessuti provenienti dall’archivio storico Modateca Deanna di Reggio.

Orari: da martedì a venerdì, 9-12.30 e 13.30-18, lunedì e sabato, 9-12.30. Ingresso gratuito.

l. m. f.