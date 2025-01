"Impianto biometano. Poca trasparenza sull’iter"

Una nuova assemblea pubblica, organizzata dal Comitato Aria Buona di Gualtieri, per trattare ancora una volta del contestato progetto per la realizzazione di un impianto per biometano nelle campagne di Santa Vittoria. L’incontro è fissato per il 10 gennaio alle 20,30 alla sala civica di palazzo Greppi, a Santa Vittoria. Nelle scorse settimane tutte le istituzioni locali e provinciali (Comuni, Provincia, Unione Bassa Reggiana) hanno votato contro il progetto, ritenendo un impatto potenzialmente negativo del previsto impianto sul territorio locale.

Ma il Comitato lamenta pure situazioni non chiare: "L’impossibilità per il Comitato e i cittadini di aver accesso agli atti della pratica. Dal Comune si è avuto solo un accesso parziale ai documenti. Perché non consentire alla popolazione, preoccupata da possibili rischi per salute e qualità di vita, di valutare tutte le caratteristiche dell’impianto e capire le risposte della società proponente alle prescrizioni richieste dalla Conferenza dei servizi? Per avere quegli atti siamo costretti a ricorrere al difensore civico regionale. Inoltre, il 13 gennaio ci sarà una nuova Conferenza dei servizi prevista dall’iter di autorizzazione. Il sindaco di Gualtieri e il consiglio comunale pretendano che non sia l’ultima, e che venga dunque lasciato il tempo per avere le informazioni necessarie e per valutare quali aspetti possano divenire prescrittivi od ostativi per l’iter della pratica. Chiediamo che non venga ignorato il volere di un territorio intero, nascondendosi magari dietro formalismi o tecnicismi".

Antonio Lecci