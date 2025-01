Incerti subentra a Fornili nel ruolo di capogruppo

Passaggio di consegne all’interno del gruppo di minoranza del Comune di Casina: la consigliera Barbara Incerti (foto a destra) subentra nell’incarico di capogruppo di minoranza ‘Casina Futura’ al posto della consigliera Anna Fornili (a sinistra), eletta in Consiglio regionale. Fornili continuerà anche nella sua funzione di consigliere comunale di minoranza, ma il ruolo di capogruppo passa alla Incerti, già segretaria Pd. L’avvicendamento è stato deciso nella seduta consiliare di sabato 30 dicembre.

La neo-consigliera regionale Anna Fornili ringrazia per l’opportunità di nuove esperienze e aggiunge: "Esprimo soddisfazione e ringraziamenti ai colleghi per il buon lavoro svolto dal gruppo di minoranza ‘Casina Futura’ e dal circolo Pd di Casina fino ad oggi. Ho preferito fare un passo di lato e lasciare questo ruolo a Barbara Incerti che, grazie alla sua esperienza politica-amministrativa, saprà fare un ottimo lavoro per il gruppo, di cui farò sempre parte".

La neo-capogruppo Barbara Incerti ha detto: "Intendo assumere l’incarico con responsabilità e impegno, come ho fatto finora. Fornili, pur dedicandosi ai suoi nuovi incarichi regionali, continuerà a seguire l’attività del Consiglio comunale di Casina nel ruolo di consigliera con la sua presenza attiva e costante".

Settimo Baisi