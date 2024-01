Ragazzina travolta da un bus di Seta: è molto grave

Reggio Emilia, 31 gennaio 2024 – Una ragazzina minorenne è stata investita intorno alle 13.15 da un autobus della linea 5 di Seta in via Martiri della Bettola, angolo via Guittone d’Arezzo. Ora si trova in gravi condizioni al pronto soccorso del Santa Maria Nuova.

Stando ai racconti forniti dal conducente del mezzo della linea urbana 5 la giovane incidente che ha coinvolto un autobus in servizio sulla linea urbana e la giovane ragazza che stava attraversando la strada.

Il mezzo Seta proveniva dal centro città e stava percorrendo via Martiri della Bettola in direzione Rivalta: per cause in corso di accertamento da parte della polizia Locale, all'altezza dell'incrocio con via Guittone d'Arezzo l'autobus ha urtato la giovane mentre stava attraversando la strada, la ragazza dopo l'impatto con il bus è caduta a terra.

Il conducente dell'autobus ha dichiarato che stava procedendo lungo via Martiri della Bettola avendo appena superato l'incrocio con via Guittone d'Arezzo con il semaforo che dava luce verde. L'autista ha immediatamente arrestato la marcia ed ha avvisato la centrale operativa di Seta, che a sua volta ha informato la polizia locale e richiesto l'intervento del servizio 118.

Fortunatamente nelle vicinanze era già presente un'autoambulanza che è quindi arrivata sul posto in pochissimi minuti ed ha soccorso la giovane ferita per poi trasportarla all'ospedale.

La centrale operativa di Seta ha disposto l'invio di un mezzo sostitutivo per consentire il trasbordo dei passeggeri e la ripresa regolare del servizio sulla linea 5, mentre il bus coinvolto nell'incidente e il conducente sono rimasti sul posto a disposizione degli agenti della polizia locale, che ha effettuato i rilievi di legge, provveduto a regolare il traffico in zona e che si occuperà di determinare l'esatta dinamica dell'incidente.

Sul mezzo Seta è presente un sistema di videosorveglianza, le cui immagini sono state messe a disposizione delle Forze dell'Ordine per ogni ulteriore accertamento.

Seta ha aperto una procedura di indagine interna ed attiverà tutte le necessarie verifiche per appurare quanto accaduto.

La direzione aziendale di Seta esprime piena vicinanza alla giovane ragazza rimasta ferita, auspicando un suo pronto ristabilimento.