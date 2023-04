Incidente Reggio Emilia, runner investito e ucciso da un’auto. Arrestato il conducente

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 29 aprile 2023 - E’ stato arrestato per omicidio stradale l’uomo di 45 anni, residente nel Pavese, che stamattina – alla guida della sua auto – ha travolto e ucciso un runner di 56 anni, Paolo Guidetti, residente a Reggio Emilia nella frazione di Pieve Modolena.

L’incidente è accaduto in mattinata, verso le 7,30, in via Colombo, un tratto di ex Statale 63 che collega Zurco a Cadelbosco Sopra.

Incidente in provincia di Reggio Emilia, runner ucciso: ecco l'auto finita nel fossato

Per cause al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile di Guastalla, intervenuti sul posto insieme alla polizia locale che si è occupata di regolare il traffico, l’auto del 45enne ha travolto in pieno il runner che era sul ciglio della strada e, come spesso faceva in quella zona, era impegnato in una corsetta alla periferia del paese.

Dopo gli accertamenti, la procura di Reggio Emilia diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci che ha aperto un'inchiesta, ha ordinato l'arresto del conducente eseguito dai militari della compagnia di Guastalla.

L’autovettura Mercedes Clk è stata vista sbandare già prima dell’incidente. Dopo un sorpasso si è verificato lo scontro con Guidetti, travolto in pieno e sbalzato a oltre venti metri di distanza, fino a fermarsi nel cortile di una abitazione privata, tra via Colombo e l’incrocio con via Viazza.

Immediato l’allarme al 118, con l’arrivo sul posto del personale dell’automedica di Reggio, della Pubblica assistenza di Castelnovo Sotto, ma anche dei vigili del fuoco, in quanto l’auto, dopo aver travolto il pedone, ha percorso un lungo tratto di fossato per poi fermarsi fuori strada, in gran parte distrutta.

’automobilista, in stato di choc, è uscito da solo dalla vettura. Mentre i soccorsi si sono concentrati sul runner. Ma ogni sforzo per lui è risultato inutile. E’ deceduto praticamente sul colpo.

L’automobilista è stato invece trasportato in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio, con traumi di media gravità. Sono stati subito predisposti accertamenti per verificare il suo stato psicofisico al momento dell’incidente, per verificare sospetti emersi da subito ai primi soccorritori.

La salma di Paolo Guidetti è stata trasferita all’obitorio di Guastalla, come da prassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.