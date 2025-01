Incidente tra un’auto e un furgone. Donna di 55 anni portata in ospedale

Soccorsi mobilitati per due incidenti accaduti ieri sulle strade reggiane. Verso le 11,30 in via Comparoni, in località Gavasseto, in città, si è verificato uno schianto che ha coinvolto un’Audi, condotta da una donna nata nel 1969, e un furgone Iveco con alla guida un uomo classe ’88. Entrambi i conducenti avevano a bordo un passeggero, ma per fortuna non risultano altri feriti. Ad avere la peggio è stata la 55enne, residente a Reggio, portata in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova. Le sue condizioni erano apparse piuttosto critiche, poi per fortuna la situazione clinica si è ridimensionata, con gli accertamenti che sembrano aver escluso traumi a organi vitali. Non risulta essere in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando cittadino in quando la donna ferita era segnalata bloccata nell’abitacolo del veicolo. Dopo le prime cure è stata poi trasportata in ospedale. Per i rilievi tecnici sulla dinamica dello schianto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Reggio.

a.le.