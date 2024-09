Massari e Vecchi denunciano profili falsi

Profili social falsi del sindaco Marco Massari e dell’ex primo cittadino Luca Vecchi sono apparsi nelle scorse ore su Facebook. I due politici hanno presentato denuncia alle autorità competenti. Se si tratta di una goliardata o di una vera e propria truffa/furto d’identità lo stabilirà la polizia postale che ora sta indagando.

Massari e Vecchi hanno però voluto mettere in guardia i followers riguardo all’episodio, invitando a non accettare contatti o richieste d’amicizia. Evidenti le differenze tra i profili ’originali’ e quelli ’fake’. Vecchi ad esempio vanta oltre 33mila contatti, mentre sono poche decine quelli della pagina ‘farlocca’. Mentre quello di Massari ha come foto sfondo un’immagine che lo ritrae con l’assessora Stefania Bondavalli. E nelle informazioni di profilo si legge: "Ha studiato presso studio legale Giovanni Tarquini", ossia l’avvocato suo competitor alle ultime elezioni amministrative. Ovvio che si tratti di un buontempone. Entrambi i due profili fake sono accomunati da un dominio: @marco.massari.2024 e @luca.vecchi.2024.

"Nelle ultime ore mi è stato segnalato un profilo falso aperto a mio nome e con alcune mie foto. Vi invito a non accettare nessuna richiesta di amicizia che arrivasse da questo profilo e a segnalarlo", avverte Massari. A ruota anche Vecchi: "Su Facebook sta circolando questo profilo che utilizza il mio nome e la mia foto per inviare richiesta di amicizia. Se ricevete una richiesta da questo profilo non accettatela e segnalatelo come falso. Si tratta di una truffa", scrive postando l’immagine del profilo fake. Il furto d’identità sui social è un crimine.