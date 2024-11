"Non basta dire di essere contrari al mega parco fotovoltaico"

"La logica del tutto o niente rischia di portare all’approvazione del progetto così come è". È l’ammonimento dei consiglieri di Alternativa Civica rispetto al maxi parco agrivoltaico da 80 ettari (il progetto nella foto) proposto dalla società Lilo Solar a nord della Corte Spalletti. "Il tema è troppo importante - dicono dall’opposizione - Non ci si può limitare a una generica presa di posizione contraria. Dobbiamo lavorare al di là delle differenze politiche per impedire l’intervento o ridurlo il più possibile". Martedì la Commissione Territorio comunale ha valutato i nuovi documenti della Lilo. "Il progetto riproposto con le integrazioni è stato giudicato unanimemente peggiorativo da tutti i componenti - sottolineano da Alternativa - È indispensabile uno sforzo di tutte le forze sia politiche che della società civile per ottenere risultati concreti e non limitarci a iniziative di facciata. Tra queste inseriamo anche la "minaccia" della Giunta di applicare l’Imu all’impianto. È scontato che la proprietà dovrà pagare l’Imu: ci sono sentenze, è già definita la categoria, basta rivolgersi al Comune di Montecchio che ha l’esperienza dell’impianto nell’ex cava Spalletti. Perché gettare fumo negli occhi ai cittadini? Applichiamoci tutti a iniziative serie. Sollecitiamo la Regione perché individui con precisione le aree non idonee". E concludono: "Valutiamo anche l’ipotesi di una riduzione dell’intervento, in particolare della parte tra via Emilia e ferrovia".

f.c.