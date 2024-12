"Nove milioni investiti in sei mesi?. Soldi spesi male e bandi mai vinti"

"Opere pubbliche discutibili che hanno comportato spreco di denaro e conseguenti disagi per la cittadinanza, a causa dei cantieri in corso programmati e gestiti male". E’ la posizione del gruppo di opposizione "Novellara democratica civica" sui vari cantieri aperti negli ultimi anni dall’amministrazione comunale di Novellara, annunciati con enfasi dal municipio nei giorni scorsi. "I toni trionfalistici sui nove milioni investiti in sei mesi sono fuorvianti – dice il capogruppo Alessandro Cagossi (foto) – poiché si tratta di finanziamenti ottenuti in passato e non direttamente riferibili alla nuova amministrazione. E non mancano bandi che non sono stati vinti".

Tra i cantieri contestati, quello per la messa in sicurezza della palestra di Via Novy Jicin: "Sono 2,4 milioni di euro spesi per adeguamento antisismico di una struttura vetusta, peraltro parzialmente demolita proprio per permetterne il consolidamento.

Costruire in quel luogo il nuovo palasport dopo l’abbattimento totale di quello esistente – aggiungono le opposizioni – sarebbe costato tre milioni di euro, denaro già a disposizione del Comune che ha ottenuto un mutuo dal Credito sportivo. In sostanza il nuovo palasport resta una chimera. La nuova mensa scolastica ha dimensioni e costi esorbitanti se comparati alle altre mense costruite nel Reggiano con i fondi del Pnrr. Inoltre, risulta che il cantiere alle scuole medie stia provocando disagi agli studenti per la compresenza dei lavori e delle lezioni".

a.le.