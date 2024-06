Omicidio a Bibbiano (Reggio Emilia), accoltellato a morte dopo una lite

Bibbiano (Reggio Emilia), 8 giugno 2024 – Sarebbe una lite per futili motivi all'origine dell'omicidio che si è consumato questa sera attorno alle ore 23 in una palazzina al numero 6 di via Corradini, in centro a Bibbiano.

Il condominio si trova a pochi metri dal municipio del paese della Val d'Enza e a ridosso della piazza principale. La vittima sarebbe un albanese sulla cinquantina, che era andato a trovare dei parenti, vicini di casa dell'aggressore, un reggiano tra i 25 e i 30 anni. Secondo una prima ricostruzione tra i due sarebbe scoppiata una lite a causa dell'atteggiamento derisorio tenuto dall'italiano verso l’albanese.

Una folla di parenti e amici della vittima si è radunata immediatamente dopo il fatto. Sul posto i carabinieri.

Sempre secondo indiscrezioni l'arma del delitto sarebbe un coltello da cucina che il più giovane avrebbe recuperato dal proprio appartamento, dove vive con la madre, per poi recarsi da casa dei vicini albanesi.

Il ragazzo avrebbe precedenti per una serie di furti seriali commessi all'interno dei supermercati di Bibbiano.