Orchesta giovanile ospite in Germania a Weilburg

L’Orchestra giovanile castellese (diretta dal maestro Davide Castellari coadiuvato da Anna Vezzani) dal 30 ottobre al 3 novembre è stata ospitata a Weilburg, in Germania, per consolidare il gemellaggio musicale con l’orchestra Philippinum, diretta da Martin Weinbrenner Le due orchestre in un grande concerto svoltosi il primo novembre nel finale si sono unite per una jam session, eseguendo "We are the champions" dei Queen e la colonna sonora del Muppet Show. Prima di tornare a casa, i giovani castellesi hanno fatto una gita a Bonn per visitare la casa natale di Beethoven. Infine, scambi di ringraziamenti tra la Scuola di musica e l’associazione gemellaggi di Weilburg, e "Futuro in Musica" e l’amministrazione comunale di Quattro Castella.