Oriele compie un secolo. In 26 al compleanno tra nipoti e pronipoti

Grande festa per Oriele Schiavina che ha appena raggiunto quota 100, come si usa dire oggi, in buona salute: erano in 26 a festeggiare il suo 100esimo compleanno tra nipoti e pronipoti, compresa una sorella di 97 anni. Molto graditi gli auguri del sindaco di Baiso, Fabio Spezzani (nella foto assieme al pronipote Luca, figlio del nipote Roberto). In un secolo di vita, Oriele ha visto e vissuto tante cose, belle e brutte come l’ultima guerra combattuta anche in montagna, e soprattutto ha lavorato prima in campagna come contadina e negli ultimi anni in ceramica fino alla pensione. Poi ha fatto la nonna e ancora oggi, sufficientemente autonoma, è in grado di fare ancora la bisnonna. Si è stufata di guardare la televisione, giustamente con la sua lunga esperienza di vita non la trova più interessante, però, avendo ancora una buona vista, nonna Oriele non rinuncia a qualche buona lettura. È ancora autonoma e sempre molto presente tra i familiari. Auguri da tutta la comunità.

s. b.