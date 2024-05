Paderna in lutto per la scomparsa di Nadia

Ha suscitato grande dolore a Paderna di Vezzano la notizia della prematura scomparsa dell’ex barista Nadia Bertani. Aveva 52 anni. Nadia si è spenta ieri, a causa di una grave malattia, nella sua abitazione di Paderna, frazione del comune di Vezzano sul Crostolo. Era molto conosciuta e benvoluta. Nadia in passato aveva a lungo operato come barista. Un’attività svolta con impegno e professionalità. "Nadia – ricorda il compagno Davide Codeluppi – aveva lavorato come dipendente nel bar situato nella zona del centro commerciale di Vezzano, in un altro locale ad Albinea e anche nei bar dell’Ipercoop Ariosto e della Coop della Canalina di Reggio. Tre anni e mezzo fa è stata però costretta a fermarsi a causa della grave malattia che ha purtroppo provocato il decesso. Era una persona cordiale e disponibile. Nadia era originaria di Reggio, ma da molti anni viveva a Paderna". La piccola comunità di Paderna è in lutto per la morte della 52enne. Nadia da tempo lottava con problemi di salute. Il compagno Davide ha ringraziato il personale del Core dell’arcispedale Santa Maria Nuova per le cure prestate a Nadia in questi anni. Tante sono le attestazioni di vicinanza che sono subito arrivate ai famigliari della 52enne. Numerosi anche i messaggi di condoglianze arrivati sui social. Nadia Bertani lascia nel dolore la mamma Luciana, il compagno Davide Codeluppi (noto meccanico), i figli Mattia con Marta e Alex, il fratello Rudy, la sorella Erika, i suoceri Eolo e Dirce, i cognati, le cognate, i nipoti, i pronipoti e gli altri parenti. I funerali si svolgeranno domani mattina alle 11 nella casa funeraria della Croce Verde, in via della Croce Verde 1 a Reggio, dove sarà celebrata la funzione religiosa delle esequie nella sala del commiato. La salma, terminato il rito funebre, sarà accompagnata al cimitero nuovo di Coviolo in attesa della cremazione. Tanti amici e conoscenti di Nadia e dei suoi famigliari parteciperanno all’ultimo saluto. La casa funeraria sarà aperta per le visite dalle 8 alle 19. I famigliari hanno chiesto non fiori, ma eventuali offerte in memoria di Nadia da devolvere a favore del Core reparto di onco-ematologia di Reggio attraverso l’Iban IT34Y0306902477100000046052.

Matteo Barca