Prende a bottigliate una donna. Poi ferisce un agente: denunciato

Ancora violenza in zona stazione. Nella tarda serata di mercoledì, poco dopo le 21,30, un uomo ha aggredito una donna con una bottiglia di vetro, ferendola. I due, entrambi di origine nordafricana, hanno avuto una discussione davanti al bar Marconi, nell’omonimo piazzale di fronte all’ingresso della ferrovia.

Una lite che poi è degenerata. Sul posto è arrivata un’ambulanza col personale medico sanitario che ha prestato le prime cure alla donna, poi trasportata all’Arcispedale Santa Maria Nuova. Le sue condizioni sono definite gravi in base ad un serio trauma subito, ma non si troverebbe in pericolo di vita.

Sul luogo si è precipitata anche una pattuglia della polizia locale che si trovava nei paraggi mentre stava effettuando controlli straordinari e una Volante della questura in supporto, mentre l’Esercito stava svolgendo altri servizi sempre nel quartiere attorno ai binari.

L’aggressore alla fine è stato bloccato, ma non senza difficoltà, dalle forze dell’ordine. Infatti l’uomo ha opposto resistenza, ferendo un agente della municipale che ha dovuto ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso, dal quale è stato dimesso con qualche giorno di prognosi.

Per l’autore scatterà una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, ma rischia anche di essere accusato per lesioni personali nei confronti della donna se lei dovesse sporgere denuncia. Al vaglio le cause che hanno scatenato la furia del responsabile.

Ora si scava tra le motivazioni che hanno portato a colpire la donna. Non si esclude alcuna ipotesi, ma quella più preponderante sembrerebbero essere legata a motivi sentimentali e di gelosia.