"Querce, abbattimento inevitabile"

Ha provocato parecchio malumore, tra numerosi cittadini, l’abbattimento di un filare di querce, che erano state piantate circa mezzo secolo fa, raggiungendo una considerevole altezza. L’episodio si è verificato in via Pilastrello, alla periferia di San Martino in Rio. L’intervento di abbattimento è avvenuto in un terreno di proprietà privata, ma accanto a una strada di passaggio pubblico. L’operazione ha provocato proteste e commenti negativi in molti cittadini, di fronte all’abbattimento dei grossi alberi.

"Capisco la reazione dei cittadini – spiega il sindaco Paolo Fuccio – ma l’intervento si è reso necessario in quanto, attraverso una verifica effettuata dagli esperti del Consorzio fitosanitario, l’ufficio tecnico comunale ha rilevato un possibile pericolo dovuto alla condizione generale di quelle piante, con rischio di cedimenti improvvisi, accanto alla strada. Per questo gli uffici hanno dato l’autorizzazione all’abbattimento, prevedendo però una piantumazione di altri alberi".

Una vasta operazione di verifica è stata avviata di recente, dopo la caduta improvvisa di una grossa pianta, che è finita su alcune auto in sosta in un parcheggio, all’ingresso del centro abitato del paese. Per fortuna non si sono verificate conseguenze alle persone. Ma è stato avviato da subito un controllo più vasto del verde pubblico e privato, proprio per evitare potenziali pericoli. Nei prossimi giorni alcuni arboricoltori chiederanno formalmente informazioni al Comune sull’abbattimento autorizzato.

Antonio Lecci