Rapina al tabaccaio di Veggia (Reggio Emilia): arrestato 21enne abitante a Sassuolo

Indagini condotte dai carabinieri

Casalgrande (Reggio Emilia), 1 marzo 2023 – Nuova ulteriore svolta nelle indagini sulla rapina messa a segno a fine agosto 2022 alla tabaccheria Corsini, a Veggia di Casalgrande, con un colpo di pistola che era finito nel soffitto, per fortuna senza colpire il gestore del negozio.

I carabinieri del nucleo investigativo di Reggio, insieme ai colleghi di Sassuolo, in mattinata hanno arrestato il presunto complice del rapinatore, un 21enne palermitano domiciliato a Sassuolo, ritenuto essere l’uomo che attendeva il malvivente alla guida della moto fuori dalla tabaccheria, per poi fuggire dopo il colpo.

Il giovane è indagato per concorso in rapina aggravata e detenzione e porto illegale di munizioni. La rapina era avvenuta verso le 19 del 25 agosto dello scorso anno in via Radici a Veggia. Due le persone che avevano assaltato il negozio, mentre il tabaccaio stava effettuando le operazioni di chiusura, a fine giornata. Un uomo vestito di nero con casco integrale sulla testa, con pistola alla mano, aveva intimato al gestore di consegnarli il danaro in cassa. In un primo momento la vittima aveva reagito lanciandogli lo strofinaccio che aveva in mano, ma dopo lo sparo del rapinatore verso gli espositori, il tabaccaio aveva preso cento euro, consegnati al bandito, poi fuggito sulla moto guidata dal complice. Alcuni giorni dopo un’altra simile rapina era avvenuta in paese, ai danni di un benzinaio, che era rimasto ferito durante il blitz dei malviventi. Per il 21enne di origine siciliana è scattato l’arresto, per ora con la concessione dei domiciliari. Il presunto autore materiale della rapina in tabaccheria risulta essere già in carcere.