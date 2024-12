Risate, aneddoti e brindisi. La festa dei collaboratori di Alubel

Un’atmosfera di festa ha caratterizzato il tradizionale scambio di auguri di fine anno che ha riunito dirigenti, dipendenti, agenti e collaboratori dell’azienda Alubel di Bagnolo per celebrare un anno di impegno condiviso e successi. L’evento si è svolto al nuovo polo produttivo Aucad di Cadelbosco Sopra come occasione "per rafforzare i legami, condividere sorrisi e vivere momenti di serenità delle feste". "La festa è stata impreziosita da risate, aneddoti e spirito di squadra che contraddistingue il team Alubel. Un’occasione per festeggiare il Natale, ma anche per rafforzare il senso di appartenenza all’azienda, celebrando non solo i risultati raggiunti, ma anche le persone che ogni giorno ne sono il cuore pulsante. La nostra azienda vuole confermarsi non solo una realtà imprenditoriale di successo, ma anche come una grande famiglia", hanno detto gli organizzatori.