Rispondi a un sms e ti svuotano il conto corrente

Una nuova truffa tramite sms falsi con l’obiettivo di svuotare i conti correnti. Finti impiegati di banca e finti carabinieri sono riusciti a raggirare due cittadini in provincia di Reggio negli ultimi giorni. Tutto ha inizio con un sms che segnala un movimento fraudolento sul conto corrente. Allarmati, i cittadini chiamano il numero indicato nel messaggio, dove rispondono dei falsi impiegati di banca. La vittima riceve poi una chiamata da un numero che risulta appartenere alla caserma dei carabinieri del paese della vittima. Un falso maresciallo invita la persona a effettuare più bonifici su conti dei carabinieri per salvaguardare il proprio denaro per poi invitarlo in caserma dove però il cittadino scopre di essere stato raggirato.

Come difendersi? Non rispondere mai a sms: verificate sempre l’informazione chiamando il numero verde ufficiale o la vostra filiale. Non fornire mai dati personali o bancari: né al telefono, né via sms o email. Diffidare delle richieste urgenti di denaro: l’Arma e tutte le istituzioni in generale non vi chiederanno mai di effettuare bonifici. Verificare sempre l’identità del chiamante: non fidatevi. Recatevi in caserma per verificare l’effettiva necessità di un intervento o chiamate il numero della caserma vera.