Saman Abbas processo oggi, legali di zio e cugino chiedono sconto di pena. Il fratello “teme di essere ucciso”

Lo zio e il cugino di Saman al processo

Reggio Emilia, 17 febbraio 2023 – Mentre è arrivata la conferma sul fatto che il padre di Saman Abbas, Shabbar Abbas, potrà partecipare al processo in videocollegamento – al momento infatti si trova ancora in carcere in Pakistan, poiché non c’è ancora conferma sull’estradizione – le difese di Danish Hasnain e Ikram Ijaz, rispettivamente zio e cugino di Saman, ribadiscono la richiesta di rito abbreviato (già presentata e respinta in fase preliminare) nell'ipotesi in cui nel processo sull'omicidio della giovane pakistana vengano escluse le aggravanti e si configuri per gli imputati un reato che non prevede l'ergastolo.

Il processo sull’omicidio della ragazza pakistana è iniziato lo scorso 10 febbraio e la mossa dei legali di zio e cugino punta ad aprire uno spiraglio per guadagnare lo sconto di un terzo della pena, escluso dalla legge per le fattispecie di crimini che comportano il carcere a vita. Inoltre i legali difensori di Ijaz hanno sollevato delle eccezioni sulla regolarità delle notifiche degli atti del processo al loro assistito, dal momento che l'uomo è "analfabeta" e non comprende bene l'italiano. Per la Procura di Reggio, rappresentata dal Pm Laura Galli, il diritto alla difesa è invece comunque garantito dalla presenza del legale e dell'interprete. La Corte si è riunita in Camera di Consiglio per esaminare la questione.

Associazioni islamiche accolte nel processo

Intanto, sono 10 le parti civili ammesse nel processo per l'omicidio di Saman. Ed è arrivato anche l’ok alla Confederazione islamica italiana, all'Ucoii e alla Grande Moschea di Roma. La Corte di assise di Reggio Emilia le ha infatti ammesse come parti civili, insieme al Comune di Novellara, all'Associazione differenza donna e all'associazione Unione donne d'Italia. Accogliendo invece le eccezioni dei difensori degli imputati Danish Hasnain, Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz, zio e cugini di Saman, detenuti in Italia e anche oggi presenti in aula, la Corte presieduta da Cristina Beretti ha escluso altre 13 associazioni e enti che avevano chiesto di costituirsi: tra questi, l'associazione Penelope (che rappresenta i familiari delle persone scomparse) e il Comune di Berceto. Altre parti civili restano poi il fratello di Saman e il fidanzato.

Legale del fratello: “Teme di essere ucciso”

"Questo ragazzo è certo che per aver parlato subirà la stessa sorte della sorella”, ha detto in aula l'avvocato Valeria Miari, che assiste come parte civile il fratello di Saman Abbas. Il giovane, minorenne, è testimone chiave nel processo ai cinque familiari della 18enne accusati dell'omicidio. Le difese degli imputati hanno chiesto di risentirlo nel processo, mentre la sua avvocata si oppone facendo riferimento anche a “forti pressioni che ha subito da persone vicine al nucleo familiare” e “al trauma subito”. “Ha chiesto di vedere il corpo, è convinto sia la sorella”, ha detto ancora.

L’avvocato del fidanzato: “Ha subito minacce e stress”

Il "forte stress” subito dalla vicenda e “le minacce subite, oggetto di altro procedimento penale, che arrivavano ad ogni sua uscita pubblica” sono due elementi su cui ha insistito poi l'avvocato Claudio Falleti, difensore del fidanzato di Saman Abbas, per opporsi a una nuova testimonianza del suo assistito. Il ragazzo è stato infatti già sentito in incidente probatorio prima dell'inizio del processo. Ma i difensori di zio e cugini di Saman, lo hanno inserito nelle loro liste testi su cui si deve esprimere la Corte d'assise. Ma “non essendoci ulteriori nuove circostanze”, ha detto Falleti in aula, non è necessario chiamarlo a deporre.