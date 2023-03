Processo Saman: “Il padre ora vuole partecipare in video”

Shabbar rifiuta il processo in video Ma ora sarà giudicato "in assenza"

Reggio Emilia, 17 marzo 2023 – E’ ricominciato questa mattina, con la seconda udienza, il processo per il delitto di Saman Abbas, davanti alla Corte d’Assise di Reggio Emilia. Imputati i genitori, lo zio e due cugini.

Il procedimento per il padre, Shabbar Abbas, è stato ufficialmente riunito al processo per gli altri quattro imputati.

L'avvocato Simone Servillo che difende i genitori della vittima dice che, tramite l'avvocato pakistano, in realtà Shabbar Abbas vorrebbe partecipare al processo.

Saman Abbas con il fidanzato Saqib Ayub, che si è costituito parte civile al processo in corso a Reggio Emilia

Il legale dice di aver ricevuto una mail dall'avvocato pakistano di Shabbar Abbas, secondo cui lui è disponibile a partecipare in videocollegamento al processo. «I funzionari gli hanno chiesto se volesse collegarsi e ha chiesto tempo, poi ha sciolto riserva. Ma nel frattempo non c'era più possibilità tecnica. Lui vuole, ma a oggi ci sono difficoltà oggettive perché lui è detenuto all'estero. Se oggi fosse stato predisposto videocollegamento lui sarebbe qui», ha precisato Servillo.

Il processo per il delitto di Saman

Chiesto sconto di pena per zio e cugino

A margine dell’udienza ha parlato anche l’avvocato Barbara Iannuccelli, che assiste il fidanzato di Saman (assieme all’avvocato Claudio Falleti) come parte civile: "I genitori del fidanzato Saqib ricevevano spari intorno alla casa in Pakistan ogni volta che Saqib rilasciava interviste. Per questo motivo chiediamo che i suoi genitori siano portati in Italia”. Saqib sporgerà una nuova denuncia per le dichiarazioni fatte da Shabbar Abbas dal Pakistan che riguardano i 20mila euro che Saqib avrebbe percepito per far sparire Saman.