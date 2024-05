Sorpreso ad armeggiare con un grosso coltello

È stato notato in Piazza Martiri del 7 Luglio, sabato scorso, mentre armeggiava con un coltello insieme ad altri amici. Si tratta di un 28enne, il quale a seguito di segnalazione di alcuni passanti, veniva raggiunto e fermato dai carabinieri della sezione radiomobile di Reggio, i quali lo hanno colto in flagrante nell’esatto momento in cui tentava di nascondere l’arma bianca della lunghezza complessiva di 27 cm di cui 14 di lama, all’interno di uno zaino.

Una volta sequestrato il pericoloso coltello, i militari hanno identificato e portato negli uffici del comando di Corso Cairoli un 19enne residente in un comune del comprensorio ceramico. Appurati i fatti, il giovane è stato denunciato alla procura reggiana con l’accusa di porto di armi od oggetti atti ad offendere.