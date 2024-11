Stazione alta velocità di Reggio Emilia, inaugurato il nuovo atrio: ora più accessibile

Reggio Emilia, 27 novembre 2024 – La stazione Av Mediopadana di Reggio Emilia diventa più accessibile e al passo con lo sviluppo urbanistico dell’area circostante. Da oggi è possibile entrare al terminal anche dalla navata est, in corrispondenza del nuovo parcheggio al di là dell’attraversamento pedonale della linea ferroviaria Reggio-Guastalla, tramite un nuovo atrio inaugurato questa mattina dall’assessore regionale Alessio Mammi, dal sindaco Marco Massari e dal responsabile ingegneria e investimenti stazioni (della Direzione Stazioni di Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo FS Italiane), Antonello Martino.

Il secondo ingresso, in linea a quello esistente, crea un ulteriore collegamento tra i due fronti della stazione grazie alla realizzazione di due nuovi ascensori e di un sistema di scale mobili e fisse di raccordo con le banchine di partenza e arrivo dei treni. Al suo interno ci sono sedute per l’attesa, servizi igienici dedicati e sistemi audio/video di informazione al pubblico. Previsti spazi riservati alla prossima installazione da parte delle imprese ferroviarie di emettitrici self service per l’acquisto dei biglietti. Realizzati anche due locali destinati ad ospitare attività commerciali. Completa l’arredo dell’atrio un giardino verticale, ecosistema botanico già utilizzato in alcuni Freccia Lounge, in grado di consentire la presenza di piante verdi a parete grazie a uno specifico sistema di irrigazione e illuminazione.

L’intervento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) con un investimento di 5 milioni di euro, rientra nell’ambito dei lavori previsti per la valorizzazione della stazione, concretizzati nell’Accordo di Programma siglato con il Comune di Reggio Emilia a luglio 2020. A gennaio 2024 Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha avviato i lavori per il nuovo assetto degli ambienti della stazione presenti nel sotto-viadotto, nell’ottica di un ulteriore sviluppo della stazione Mediopadana come nodo trasportistico e polo di servizi.

Le attività previste in questa fase interessano porzioni del sotto-viadotto contigue all’atrio est e all’atrio ovest e sono quelle propedeutiche a rendere tali spazi idonei alla loro futura funzione, come la realizzazione degli impianti fognari, la predisposizione delle cabine elettriche e la creazione di sistemi di approvvigionamento idrico. L’assetto funzionale di questi spazi è stato il frutto di un processo progettuale complesso, che ha tenuto conto della convivenza di servizi integrativi a quelli dell’attuale stazione, con la creazione di nuovi spazi da destinare a servizi al viaggiatore e ad altri per il territorio. Il progetto è stato improntato alla massima flessibilità e adattabilità in modo da consentire il futuro insediamento di funzioni variabili nel tempo. L’intervento, che sarà realizzato con un investimento di circa 8 milioni di euro, rientra nell’Accordo di Programma siglato nel 2022 da Ministero delle Infrastrutture, Regione Emilia-Romagna, Comune di Reggio Emilia e RFI.