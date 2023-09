Max Mara, pura sartorialità per “donne forti che lavorano in squadra”

Reggio Emilia, 21 settembre 2023 – Un quarto d’ora di pura sartorialità made in Italy, anzi Made in Reggio, questa mattina nella sfilata primavera-estate 2024 di Max Mara, ospitata al Museo dei Bambini di Milano, trasformato per l’occasione in un giardino verde.

I capi, che si richiamano all’armadio delle donne inglesi degli anni ’40 che, provenienti dalla campagna e dalla città, di ogni ceto e classe sociale, si riunirono per lavorare la terra e dare nutrimento alla nazione.

“Donne forti, che sanno lavorare in squadra” – spiega la griffe.

Un bel messaggio positivo che si è declinato con chiari riferimenti al workwear con

calzoni, tute overall in caviglia o molto corte, tasche capienti, bretelle robuste e

giacche over. Capi immancabili sono la camicia in tutte le sue declinazioni, lo

spolverino morbido e il bikini che va portato sotto al cardigan. Ai piedi sandali dal

tacco alto con cinturini in caviglia realizzati in color cuoio, che richiamano le cinture

in vita e le borse a tracolla. I colori sono polverosi: blu, rosa, verde salvia, ocra,

l’immancabile cammello e il bianco e nero. Unica fantasia concessa un fiorato sui

toni beige, abbinato al fondo nero.

Gli abiti sono ripresi dai grembiuli da giardinaggio, lasciano la schiena nuda, e

propongono spalline in gabardine e la gonna con tre strati di chiffon, da vera

signorina chic.

Nel parterre molti volti influenti provenienti dall’Asia e dal mondo orientale, segno

del successo della moda Maramotti all’estero e diversi vip di casa nostra, come la

mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo.

Il creativo Ian Griffiths ha raccontato, durante la cena di Vogue Italia dedicata ai 10

anni del capo icona teddy coat: “Il fondatore dell’azienda, Achille Maramotti, aveva

confezionato per un suo amico negli anni 50 un lungo cappotto maschile. Da lì ho

avuto l’intuizione: realizzare un capo simile, dotato di una grande esuberanza, ma in

equilibrio tra divertimento, eleganza e prestigio. Il Teddy è nato per ricordare una

coccola”.

Max Mara nei principali negozi in 10 città del mondo per festeggiare questa

ricorrenza presenterà prodotti progettati esclusivamente per questa occasione. Come

il nuovo cappotto Sparkling Teddy in color cammello o bianco. E, per la prima volta

in assoluto, il Mini Teddy Coat per bambine dai 5 ai 12 anni, con accessori coordinati

(guantini, paraorecchie e cappelli con orecchie da orsetto).

Musa della campagna dedicata all’anniversario la top model Mariacarla Boscono,

presente anche ieri in passerella.

Domani alle ore 12,30 tocca all’altra linea Maramotti, Sportmax, che sfilerà in via

Mecenate 88 a Milano.