Fogheraccia 2023, in migliaia a Riccione a ballare intorno al grande fuoco

La fugaracia di Riccione

Fogheraccia 2023, dove andare in Romagna per i falò di San Giuseppe

Fogheraccia 2023, spiagge prese d’assalto in Riviera

Per approfondire:

Riccione, 19 marzo 2023 – Il mare di Riccione, le gemme e i fiori del Giardino sul mare, viale Ceccarini è una sala da ballo dedicata al folk di Romagna, piazzale Roma una dance floor sull’Adriatico.

E, dopo quello di Rimini, sulla sabbia arriva la magia del grande fuoco. La fugaracia di Riccione è stato un bellissimo momento di condivisione per la comunità che ieri sera si è riunita per dare l’addio all’inverno e il benvenuto alla primavera.

Una festa popolare a cui hanno partecipato migliaia di riccionesi e ospiti dal tardo pomeriggio fino alla mezzanotte. In viale Ceccarini è andata in scena una coreografia in abiti da ballo dedicata al folk di Romagna a cura di Nirea Danze che ha condotto il pubblico fino al Giardino sul mare, cuore dell'evento.

Qui, prima dell’accensione della fugaracia, mentre i bambini volteggiavano sull’antica giostra dal sapore felliniano, e mentre i visitatori ammiravano un’anteprima de Lo Smanèt, un’artista del fuoco ha incantato tutti fino conto alla rovescia per l’accensione del grande falò.

Poi piazzale Roma si è trasformato in una discoteca a cielo aperto nel tratto a mare della grande serra del Giardino, dove naturalmente, tra le tante hit, non è mancata Riccione di The giornalisti, ormai divenuto l’inno contemporaneo della città.

Per tutta la serata il pubblico ha potuto degustare dolcezze e drink accompagnati dallo street food proposto dalle migliori eccellenze del territorio. E dopo l’accensione del fuoco la Cooperativa Bagnini Riccione ha offerto al pubblico vino e ciambella.

La fugaracia è stata una sorta di preview de Lo Smanèt, evento che animerà l’attesissimo weekend di Pasqua (8-10 aprile) interamente ispirato alle opere della leggendaria Frida Kahlo, cui è dedicata una mostra fotografica nella vicina Villa Mussolini.

La fugaracia accende la Festa del Papà

L'evento della fugaracia di Riccione accende oggi la Festa del Papà, per celebrare tutti i papà dal mattino alla sera: per tutto il giorno il Giardino sul mare si trasforma in un dance floor davanti all'Adriatico con musica, intrattenimento, food d'eccellenza e cocktail dedicati.