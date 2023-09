Giardini d'autore Rimini a settembre 2023: date, programma e prezzi

Rimini, 12 settembre 2023 – "Finché ci sarà l’autunno non avrò abbastanza mani, tele e colori per dipingere la bellezza che vedo”, così Vincent Van Gogh celebrava la stagione che sta per iniziare.

E un week-end fra natura e bellezza, colorerà e vestirà le varie location in pieno centro storico di Rimini, che porterà l'edizione autunnale di "Giardini d'autore" a celebrare un settembre all'insegna della natura.

A far da cornice all’evento Castel Sismondo e la piazza dei Sogni con il Bosco dei Nomi che diventeranno casa dell’evento dedicato alle piante, al giardino, all’arte, al paesaggio e alla bellezza.

Giardini d’autore 2023: il programma

Il primo appuntamento sarà sabato 16 settembre con l'esposizione floreale e con i suoi protagonisti: i migliori vivaisti italiani che, attraverso la loro proposta botanica, regalano ogni anno l’occasione di conoscere ed acquistare piante ed essenze uniche per giardini e terrazzi.

Si continuerà domenica 17 con un weekend da vivere tra laboratori di giardinaggio, corsi di decorazione, incontri, visite guidate, passeggiate e appuntamenti per grandi e piccoli. Gli spazi della città nel cuore di Rimini si apriranno ad una contaminazione tra arte e natura, un dialogo che passa attraverso i cinque sensi capace di stupire e di aprire sguardi su scenari e suggestioni sempre nuove.

In un contesto storico e denso di ricordi, partendo da Castel Sismondo, cuore della manifestazione, fino ad arrivare a tutta l’area circostante: Il Bosco dei Nomi, La Piazza dei Sogni, L’Arena Francesca da Rimini fino al meraviglioso giardino del PART, area verde del nuovo museo di arte moderna e contemporanea di Rimini, si celebreranno così i colori e i profumi di una stagione che non smette mai di incantare e sorprendere.

Due giorni immersi tra collezioni botaniche, natura, design, arte, artigianato, sapori e frutti che la terra regala.

I giardini lab

Un weekend da vivere grazie anche al programma di Giardini Lab. Un calendario di appuntamenti dedicati al verde e al giardino, pensati per grandi e piccoli, realizzato in collaborazione con Banca Malatestiana. Tornano anche gli appuntamenti e le incursioni di "Capitale Green", il progetto ideato e promosso da Anthea con lo scopo di valorizzare e condividere il patrimonio verde di Rimini attraverso una capillare rete di azioni che creino un dialogo con la cittadinanza e contribuiscano a costruire insieme un futuro più sostenibile, ecologico, partecipato.

Biglietti e costi

Ingresso giornaliero: 5 euro Abbonamento weekend: 8 euro – gratuito under 16 Giornaliero Giardini d’Autore + Museo Fellini + Rimini Revisited – Oltre il mare di Marco Pesaresi. Mostra Fotografica Ala Isotta Castel Sismondo – 10 euro