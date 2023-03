Il Kalamaro di Riccione riapre dopo l’incendio

Riccione, va in fiamme il Kalamaro: il video dei vigili del fuoco al lavoro

Incendio oggi a Riccione: va in fiamme il Kalamaro fritto, paura al porto

Riccione, 25 marzo 2023 – Appena 27 giorni dopo l’incendio (video) riapre giovedì prossimo, 30 marzo, l’osteria del Kalamaro Fritto sul portocanale di Riccione riapre ufficialmente le sue porte giovedì 30 marzo: contando sul fatto che i danni strutturali sono stati piuttosto contenuti, i gestori volevano riaprire il locale entro Pasqua ma - lavorando giorno e notte, sette giorni su sette - sono riusciti a fare addirittura meglio.



Il Kalamaro fritto di Riccione riapre dopo l'incendio

"Grazie ai fornitori e agli operatori del cantiere ma anche ai nostri clienti che, in queste quattro settimane, ci hanno espresso, con affetto e spontaneità, tutta la loro vicinanza. Nel mese di aprile - spiega Gabriele Urbinati - diventeremo maggiorenni e festeggeremo il nostro 18esimo compleanno. In un locale ampiamente rinnovato sarà l’occasione per brindare tutti assieme, trascorrendo una giornata all’insegna dell’allegria e della buona tavola”