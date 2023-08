Vibras Rimini, mega festa latino americana sulla spiaggia con star del reggaeton: ecco quando

Rimini, 4 agosto 2023 – Una grande esplosione di musica, un concerto imperdibile che vede protagonisti i maggiori esponenti delle musica Latino Americana come Nicky Jam, Manuel Turizo e Grupo Extra, tutto in una domenica di agosto sulla spiaggia di Rimini.

L'evento dal titolo "Vibras" si terrà presso la rinomata Rimini Beach Arena il 6 agosto 2023 dalle ore 18 all'una di notte, in una zona che comprende 10mila mq di spiaggia libera, che porterà in riviera oltre 10mila persone. Tre straordinarie icone della musica urban e del Reggaeton promettono di regalare al pubblico un'indimenticabile serata: Nicky Jam, la star multiplatino, Manuel Turizo e il talentuoso Grupo Extra, tutti pronti a coinvolgere il pubblico con le loro performance mozzafiato.

Quando inizia la festa

I cancelli della Rimini Beach Arena apriranno alle ore 18 di domenica 6 agosto 2023, dando inizio a una serata emozionante e carica di energia, con migliaia di fan che non vedono l'ora di assistere a questa straordinaria combinazione di talento e ritmo in uno dei luoghi più suggestivi della Riviera romagnola.

Indiscutibilmente uno dei migliori artisti Reggaeton e Latin Trap, il vincitore del Grammy Award, Nicky Jam, sbarca a Rimini per un concerto unico in Riviera. La superstar statunitense, la cui carriera copre più di due decenni, ha collaborato con icone del Reggaeton come Daddy Yankee ed Enrique Iglesias, pubblicando sette album da solista, con un successo vertiginoso, ha dominato i Billboard Latin Music Awards ogni anno dal 2016 ad oggi. Insieme alle star multiplatino Manuel Turizo e Grupo Extra, la festa avrà inizio al ritmo latino americano. Il colombiano Manuel Turizo è uno dei cantanti più popolari e talentuosi della nuova generazione di musica latina. È una vera e propria star internazionale dalla voce dolce e sensuale, dalle liriche profonde e dalle melodie romantiche. È anche un artista versatile, che spazia tra diversi generi musicali, come: il pop, il reggae, il trap e l’hip-hop.

Considerato il principino del reggaeton. In una manciata di anni è riuscito a conquistare grossi successi non solo nel mercato latino e di recente ha lanciato una nuova hit estiva con la star internazionale Shakira dal titolo " Copa Vacia". Che la festa latino americana abbia inizio.