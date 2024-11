Si accendono le luminarie a Rimini, voglia di Natale e Black friday. In migliaia riempiono la città

Rimini, 23 novembre 2024 – Si accendono le luci e si respira l’aria del Natale. Il rito si è consumato ieri pomeriggio. Come ogni anno il centro storico si è acceso dei caldi colori del Natale. Un’accensione, quella di quest’anno, che è caduta in concomitanza con la camminata per dire no alla violenza sulle donne, accendendo anche un faro nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Dopo la manifestazione il centro storico si è illuminato. ‘Il sogno di Natale’ ha preso vita al termine del classico conto alla rovescia che ha dato ufficialmente il via al cartellone di eventi ‘Rimini, il capodanno più lungo del mondo’ che arriverà fino all’Epifania.

Le luminarie in piazza Cavour dall'alto

Ad introdurre l’accensione delle luci era stata l’Orchestra Eyos (Einstein Youth OrcheStar) del liceo Einstein di Rimini, aprendo la festa davanti al Palazzo dell’Arengo con un programma musicale che considerava due brani tratti dall’album di debutto Urban Treasures (‘The Hidden Rhythm of the World’ e ‘I See Through You’), una interpretazione di Soul Cake, e i classici natalizi ‘All I Want for Christmas Is You’, ‘Jingle Bells Rock’ e ‘Adeste Fideles’, per culminare con l’esecuzione di ‘Right Here Right Now’, sotto la guida del maestro Davide Tura.

Selfie tra le luci di Natale

Tante le persone che hanno voluto essere presenti in piazza Cavour mentre nel centro i viali traboccavano di persone, complici anche gli sconti del Black friday con le promozioni nelle attività del centro. Acquisti che per molti sono anche un modo per anticipare i regali natalizi. Tanti ne hanno approfittato guardando alla fila in alcuni negozi che hanno da subito lanciato promozioni fino al 50%.

Intanto le luminarie accendevano la voglia di spensieratezza. Quello messo in scena dal Comune quest’anno è un progetto ampio che prevede un’illuminazione diffusa e coordinata lunga più di 90 chilometri, da Miramare a Torre Pedrera, passando per i borghi, il forese e il centro storico. Un cielo notturno in cui brillano stelle, luna, astri e stelle comete con luci bianche calde e con soggetti tradizionali dal color bianco, con tocchi di oro e rosso, per un Natale che in municipio definiscono sobrio, ma pieno di calore. Per accendere il Natale anche nella zona mare bisognerà attendere sabato prossimo, ma già ieri il presepe di sabbia ha aperto le sue porte alle persone che hanno potuto ammirare gli artisti mentre realizzavano le proprie opere.