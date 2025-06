Al Palas l’open day dei penalisti italiani

Oggi e domani il Palacongressi di Rimini accoglie il IX Open Day dell’Unione delle Camere Penali Italiane, dal titolo "La Costituzione ieri, oggi, domani". L’evento, aperto al pubblico, sarà dedicato alla riflessione sui principi liberali della Carta costituzionale e alla promozione di un diritto penale razionale, garantista e rispettoso della dignità umana. In programma workshop tematici, tra cui quello dell’avvocato Alessandro Sarti su scienza, processo e intelligenza artificiale, e numerosi interventi di giuristi e penalisti di rilievo nazionale che proporanno spunti di riflessione e focus tematici. Non mancheranno approfondimenti e momenti di condivisione dedicati alle idee dei penalisti italiani per la riforma del processo penale e del sistema sanzionatorio. Tra gli ospiti attesi: Francesco Petrelli, Glauco Giostra, Vittorio Manes, Adelmo Manna, Beniamino Migliucci ed Eugenio Raùl Zaffaroni. Nel corso dell’evento saranno conferiti anche il premio "Massimo Bordin" a Ermes Antonucci e il premio "Riccardo Polidoro" a Rita Bernardini.