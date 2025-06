Al parco una postazione per lo sport a cielo aperto: "Un dono in memoria di Alessandro Sabba"

Quando si sono costituiti, l’avevano detto chiaro e forte. "Tutti insieme si può" lo slogan coniato dall’associazione nata per tenere viva la memoria di Alessandro Sabba, il parrucchiere di Novafeltria morto in un incidente in moto l’8 luglio 2023. Amici di Ale continua a tenere fede alla promessa. Così, dopo l’illuminazione natalizia e la donazione di due pedane per il nuovo auditorium della scuola ’Battelli’, è arrivato un nuovo regalo per la comunità di Novafeltria. È un rack, un attrezzo ginnico per gli allenamenti a corpo libero, installato lungo il percorso del parco ’Ivan Graziani’. Gli amanti dell’attività fisica potranno cimentarsi con questa palestra all’aria aperta. L’inaugurazione del rack è avvenuta con la consegna di un assegno al sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini e all’assessore ai lavori pubblici Fabio Pandolfi. La cifra raccolta di 6.100 euro, servita ad acquistare l’attrezzo, "è frutto di varie attività dell’associazione – spiega Andrea Bettini, presidente della onlus – tra i tesseramenti, la vendita di cappellini e gadget col nome di Ale, presenza agli eventi e donazioni". "Il ricordo di Ale è vivo più che mai – dice Zanchini – Un ragazzo sempre pronto a mettersi in gioco con i più giovani, amante dello sport e pronto a collaborare con le associazioni del territorio". La onlus prosegue la sua attività nel locale dove Sabba faceva il parrucchiere. "Andremo avanti nel suo nome con progetti e iniziative per fare donazioni a favore di Novafeltria e del territorio".

m.c.