"Al porto un presepe di sabbia da record"

La Natività, i pastori, gli animali, poi gli abitanti del villaggio. È una tradizione lunga 16 anni e che si ripeterà quest’anno sulla spiaggia di Rimini. Dove, da sabato 30 novembre prenderà forma il grande presepe di sabbia scolpito davanti al mare d’inverno. L’amministrazione ha aggiudicato alla By Zulù events il bando per la realizzazione del presepe artistico di sabbia che sarà aperto ai visitatori tutti i giorni, dal 30 novembre fino al 12 gennaio. "La nuova edizione del presepe di sabbia al porto – spiegano dal Comune – si annuncia come la più grande e più imponente di sempre: occuperà una superficie di circa 450 metri quadrati sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich sotto una tensostruttura coperta, e sarà formata da 15 gruppi scultorei". Sculture di dimensioni variabili: si andrà da 1,5 metri fino a oltre 4 metri di altezza. Sei gli scultori, provenienti da vari paesi d’Europa, che modelleranno la sabbia per creare le opere giganti del presepe. Un lavoro che si potrà vedere in anteprima già sabato 23 e domenica 24 novembre in ‘presa diretta’, nei giorni di completamento delle sculture, con gli artisti della sabbia all’opera. Una proposta in pieno stile natalizio molto attesa da riminesi e turisti. In concomitanza con l’inaugurazione del presepe, sempre in piazzale Boscovich, aprirà i battenti anche il grande villaggio di Natale, l’Ice Village, che comprende il mercatino di artigianato, l’Happy Circus e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Niente presepe di sabbia invece quest’anno, sulla spiaggia di Torre Pedrera. Gli organizzatori hanno rinunciato: "L’impegno economico e organizzativo per il nostro presepe di sabbia era notevole e quest’anno non siamo riusciti a farlo". Magari ci riproveranno l’anno prossimo.