Alberghi a caccia di chef e segretari

C’è già chi pensa all’estate e si sta attivando per la ricerca di personale stagionale. Nella banca dati relativa al settore turistico-alberghiero della Riviera, presente sul sito dell’Agenzia regionale del lavoro, attualmente sono pubblicate una cinquantina di proposte che provengono da strutture dislocate nelle varie località. Per quanto riguarda la nostra provincia si segnalano 17 offerte distribuite tra Rimini, Riccione e anche di Coriano. Molte di queste si riferiscono a periodi di assunzione lunghi, con inizio già dai mesi primaverili. I professionisti maggiormente richiesti sono i cuochi (6 posti) e i segretari d’albergo (4 posti). Seguono camerieri, cameriere di sala, cameriere ai piani, manutentori. Un’inserzione di un albergo a quattro stelle di Rimini si riferisce a un periodo di assunzione annuale, da subito fino al dicembre 2024. Si tratta della ricerca di un segretario d’albergo con esperienza e conoscenza del sistema gestionale Hotel 2000 e del pacchetto Office. Un agriturismo di Coriano con alloggi, ristorante e piscina sta invece selezionando diverse figure, con inizio dei contratti diversificati in base all’esigenza. Per l’organizzazione della cucina si parte con uno chef con esperienza, che sia disponibile da metà marzo fino a metà settembre, a cui si aggiungono un cuoco capo partita che sia esperto anche in cottura alla griglia (dall’1 aprile al 30 settembre) e un cuoco, sempre con esperienza (dall’1 giugno). Per l’accoglienza dei clienti serve un impiegato che conosca l’inglese e sappia utilizzare i portali Booking, Expedia e simili (dall’1 aprile al 31 agosto), mentre per la piscina si cerca un bagnino con brevetto di salvataggio (dall’1 giugno al 15 settembre). Per i dettagli e per tenere monitorare le nuove offerte stagionali che saranno aggiunte consultare il seguente link: https:wwwservizi.regione.emilia-romagna.itstagionaliRich_Pubblichedefault.asp.