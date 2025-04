Alice Mangione è ’Cruda e nuda’

Alice Mangione si sgancia dalla famiglia – ovvero The Pozzolis Family, il celebre format con marito e figli che spopola da anni sul web e nei teatri - e si mette a nudo, da sola. Volto noto della stand-up comedy italiana, l’attrice di origine bergamasca arriva al Teatro Astra con il suo nuovo spettacolo ’Cruda e nuda’ che la vede per la prima volta in scena da solista. L’appuntamento è per domenica alle 21, ultimo della stagione teatrale curata da Approdi. Scritto dalla stessa Mangione con Manuela Mazzocchi ’Cruda e nuda’ "è uno spettacolo in cui si dice la verità tutta la verità nient’altro che la verità".