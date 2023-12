"Alzati i limiti elettromagnetici"

"Il disegno di legge approvato dal Parlamento prevede l’innalzamento dei limiti elettromagnetici (da 6 volt al metro a 15 volt al metro) per gli impianti di telefonia mobile, mantenendo immutato il metodo di misurazione - attacca l’assessora Anna Montini – . Rimango perplessa su questo rialzo dell’intensità. In particolare al protocollo di misurazione che, all’interno di un contesto urbano come quello riminese, rischia di esporre i cittadini alla propagazione delle onde. Come giunta abbiamo assunto un impegno sulla gestione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, attraverso un regolamento che prevede che entro ogni 30 settembre i gestori delle compagnie telefoniche e le tower company presentino agli uffici del Comune il piano di sviluppo della rete, con proposte circa la localizzazione degli impianti, le aree di ricerca per i nuovi insediamenti, le idee di co-siting o eventuali modifiche sugli impianti già esistenti".