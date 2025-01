Anche sottorete la Befana fa centro

Oltre 4.000 presenze alberghiere registrate tra Bellaria Igea Marina e Rimini nelle venti strutture utilizzate per ospitare le 120 squadre iscritte. "Un grande successo – gongolano da Kiklos, organizzatore insieme a Dinamo Pallavolo – per Happyfania Volley 2025, il torneo di pallavolo giovanile, alla 12esima edizione, andato in scena dal 3 al 5 gennaio, con ben 2.200 pallavolisti.

"L’evento – aggiungono da Kiklos – ha confermato la sua rilevanza nel panorama sportivo giovanile di tutta Italia, diventando un appuntamento imperdibile durante le vacanze natalizie". "Siamo estremamente soddisfatti – dice Giacomo Gentili, socio fondatore di Kiklos –. Happyfania Volley è divenuto negli anni un appuntamento atteso sia dai giovani atleti che dalle loro famiglie". Prossimo evento: Young Volley on the beach a fine aprile.